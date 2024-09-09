У режиссера Энтина в Москве пропали дорогие картины, пока он был в больнице

Театральный режиссер Герман Энтин обратился за помощью в полицию, заявив, что, пока лечился в одной из московских больниц, из его квартиры пропали четыре дорогостоящие картины, пишет Telegram-канал Mash .

В августе 2024 года 82-летний Герман Энтин попал в больницу после того, как два дня пролежал на полу в своем жилье. До того, как упасть без возможности самостоятельно подняться, он распивал коньяк и курил сигареты. Как именно упал и что именно произошло, не помнит. На полу его нашли друзья, которые передали медикам.

В больнице Энтин провел восемь дней, а когда выписался и снова зашел в свою московскую квартиру, понял, что кто-то был в его жилье. По словам театрала, со стен пропали четыре дорогостоящие картины: две работы Льва Жегина и две работы Михаила Ларионова. Также на стенах появились новые полотна, которых ранее не было.

По словам Энтина, ключей от его квартиры ни у кого не было, но замок не поврежден. Он обратился за помощью в полицию, которой теперь предстоит выяснить, кто проник в жилье театрального режиссера и подменил дорогостоящие полотна на другие картины.