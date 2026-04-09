У президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров Ковалева провели обыск

В офисе президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергея Ковалева проведены обыски. По предварительной информации, его подозревают в мошеннических действиях, сообщает SHOT .

По имеющимся сведениям, 9 апреля в помещении руководителя ФПАД осуществлены мероприятия следственного характера в связи с возбужденным уголовным делом по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Согласно данным источника, Ковалева подозревают в незаконном изъятии приблизительно 11 миллионов рублей, принадлежавших первичной профсоюзной организации МЦ АУВД. В 2025 году Ковалев инициировал исключение данной организации из ФПАД, после чего отказался перечислить остававшиеся на счету средства членам профсоюза — авиадиспетчерам Москвы. При этом указанные финансы не были направлены и в распоряжение головного профсоюза.

На данный момент по данному факту следователями возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С Ковалевым и его бухгалтером в настоящее время проводятся беседы.

