У подростка из России случился инфаркт в Таиланде из-за ОРВИ

Врачи Таиланда борются за жизнь 15-летнего подростка из Хабаровска, который перенес инфаркт. Юноше потребовалась срочная операция, в настоящее время он находится в отделении реанимации, сообщает SHOT .

Все началось ночью, когда юноша почувствовал необъяснимые боли в руке. Подросток сообщил о недомогании матери. Сначала женщина предположила, что ее сын мог просто отлежать руку, но вскоре у него появились боли в груди. Тогда мать приняла решение отвезти сына в госпиталь в Паттайе.

Местные врачи осмотрели пациента и сообщили родительнице, что у мальчика, скорее всего, инфаркт и ему требуется срочное шунтирование. Медики запросили депозит в 100 тысяч бат (по курсу от 06.04.25 примерно 245 тысяч рублей). Пока мать решала финансовый вопрос, подростку резко стало хуже. В итоге его прооперировали и поместили в реанимацию.

У российских туристов была оформлена страховка. Страховая компания согласилась оплатить все расходы семьи на спасение сына.

Предварительно известно, что юноша сначала заразился ОРВИ от матери, затем у него начались осложнения, затронувшие сердце.