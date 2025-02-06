У побережья северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4

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Его эпицентр находился в Тихом океане в 99 км восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 20 км.

Подземные толчки силой 2-3 балла могли ощутить жители Северо-Курильска.

Разрушений не зафиксировано. О пострадавших не сообщается.

Ранее оцент кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Миненко рассказала о наиболее безопасных местах, чтобы переждать землетрясение.

По ее словам, самое безопасное место в квартире во время землетрясения — это угол или дверной проем несущей стены.