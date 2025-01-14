Есть всего 20 секунд: россиянам пояснили, как вести себя во время землетрясений

Доцент кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Миненко рассказала о наиболее безопасных местах, чтобы переждать землетрясение, сообщает «Крым 24» .

По ее словам, самое безопасное место в квартире во время землетрясения — это угол или дверной проем несущей стены.

«Самым безопасным местом в нашем доме будут внутренние стены, желательно несущие. Нам нужно находиться либо в углу, либо рядом, в идеале — в дверном проеме, подальше от окон. Частым травмирующим фактором являются осколки», — уточнила эксперт.

Миненко добавила, что в процессе подготовки необходимо прибить все шкафы и ящики, чтобы предотвратить выпадение их содержимого.

Если землетрясение уже произошло, есть всего 20 секунд, чтобы покинуть здание. Важно стараться держаться подальше от линий электропередачи, а также избегать близости к зданиям и высоким деревьям, заключила специалист.