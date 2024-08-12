У орловского экс-сенатора Истомина украли антиквариат на 50 млн рублей

Бывший представитель Орловской области в Совете Федерации вспомнил, что в 2018 году при переезде передал водителю на хранение антикварную мебель и скульптуры, а когда сотрудник уволился, хотел забрать вещи, но не вышло — он их продал, выручил порядка 50 млн рублей и пропал, сообщает Telegram-канал Mash .

Известно, что сначала антиквариатные вещи хранились в фонде Храма Христа Спасителя на Волхонке. Когда чиновник покинул Совфед, его попросили забрать свои вещи. Именно с этого момента они оказались у водителя, который в 2023 году уволился от Истомина.

Бывший сенатор вспомнил про антиквариатные вещи только сейчас, но оказалось, что ни вещей, ни водителя найти не смог.

Предполагается, что злоумышленник продал французский комод, элитный парижский салонный столик, бронзовый женский бюст и еще три статуэтки. Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.