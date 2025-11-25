У обвиняемой в растрате депутата ДНР Бондаренко нашли 285 объектов недвижимости

В материалах суда говорится, что обвиняемая по делу о присвоении или растрате депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко купила 285 объектов недвижимости, сообщает РИА Новости .

Это произошло в том числе и когда она совершала преступления, в которых депутата обвиняют.

Как уточняется в документах, она избавилась от собственности, формально оформив договоры дарения на своего брата. Сейчас обвиняемая официально не имеет в собственности никакого недвижимого имущества.

При этом общая стоимость приобретенных объектов сильно превышает суммарный доход Бондаренко и ее родственников.

Басманный суд столицы арестовал Бондаренко в начале октября. Ее обвиняют в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, в незаконной банковской деятельности, из которой извлекается доход в особо крупном размере.

На депутата дал показания обвиняемый в растрате денег при строительстве фортификационных сооружений в Курской области гендиректор стройкомпании Виталий Синьговский. Он рассказал, что женщина помогла обналичить часть средств — 30 млн рублей. Затем она передала их бывшему депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, который тоже находится под арестом.

Бондаренко ранее на суде сказала, что ей вменяется присвоение или растрата на 14 млн рублей. Она подчеркнула, что ее оговорили, а также отметила, что с начала спецоперации помогла фронту техникой на «сотни миллионов рублей».

