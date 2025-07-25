У названного главарем ОПГ «Винни-Пухи» экс-мэра отобрали 821 объект недвижимости

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У бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и родных изъяли 821 объект недвижимости и 590 000 000 рублей, хранившихся на счетах. Суммарно в пользу государства уйдет связанное с Николаевыми имущество на более чем 14,8 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник и приговор Ленинского райсуда Владивостока.

В антикоррупционном иске Генпрокуратуры, который рассматривался в закрытом для прессы режиме, говорилось, что Николаев незаконно получил более 800 объектов недвижимости с использованием должностного положения. Суд постановил изъять более 800 объектов «недвижки» семьи экс-мэра, среди которых имущественный комплекс санатория «Амурский залив» за 1,2 млрд рублей, апарт-отель «Магнум» (оценивается в 3,6 млрд рублей), здания, земельные участки и десятки нежилых помещений.

«Всего же в федеральную собственность обращен 821 объект недвижимости совокупной стоимостью 14,8 млрд руб», — утверждает источник «Ъ».

Собеседник журналистов добавил, что со стороны Николаева также взыскали 590 миллионов рублей, полученных от реализации незаконно нажитого имущества.

Ответчиком по делу выступили сам бывший руководитель дальневосточной столицы, его сестра, мать, племянница, 16 разных фирм и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Виктория Николаева.

Защита Владимира Николаева заявила, что хочет обжаловать решение инстанции и готова обратиться в Верховный суд РФ.

«Мы будем обжаловать решение суда первой инстанции во всех инстанциях вплоть до Верховного суда. Это консолидированная позиция ответчиков», — сказал адвокат Николаева Александр Бондаренко.

Как утверждал «Коммерсант», в 1990-е годы бывшего мэра столицы Приморья считали лидером ОПГ «Винни-Пухи». Такие утверждения фигурировали в учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты», издательство Дальневосточного госуниверситета опубликовало в 1998 году.

«Сведения, изложенные в учебнике, в судебном порядке господин Николаев не оспаривал», — отмечает «Ъ».