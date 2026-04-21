У мужчины в руках взорвалась подброшенная бомба в коробке в Ленобласти

Мужчине подбросили взрывчатку в коробке на участок в Ленинградской области
36-летний мужчина нашел на участке частного дома в СНТ «Чайка» Всеволожского района Ленинградской области пакет с коробкой из картона. В ней находилась взрывчатка, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Инцидент произошел 19 апреля. Когда мужчина взял предмет в руки, тот взорвался.
Пострадавший получил осколочные ранения. Его госпитализировали.
Сотрудники Следственного комитета России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Покушение на убийство»). Выясняются обстоятельства инцидента.
