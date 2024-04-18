У экс-полицейской изъяли две квартиры в центре Петербурга и Porsche Cayenne

В Санкт-Петербурге изъяли собственность бывшего замначальника отдела полиции по Калининскому району Ксении К. Во владении у нее числились 2 квартиры в центре города и Porsche Cayenne, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургских судов.

Ксению уволили из органов после того, как она была замечена в коррупции.

Если судить по декларации, то за 6 лет экс-полицейский заработала 6,5 млн рублей, а ее супруг — 1,4 млн рублей за 3 года. Однако у пары насчитали расходов на 32 млн рублей, что идет вразрез с их официальными заработками.

По итогу суд решил изъять имущество экс-замначальника райотдела полиции, передав его в пользу государства. У Ксении К. изъяли пару квартир в центре Петербурга стоимостью 23 млн рублей, а также немецкую иномарку Porsche Cayenne за 8,5 млн рублей.