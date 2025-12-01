У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщается в Telegram-канале филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН).

«Время UTC: 09 DEC 2025 19:43:38. Координаты: 50.5178, 160.0574. Расстояние от ПК: 300. Глубина (КМ): 80.4. Магнитуда (Ml): 5.7», — говорится в сообщении.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

