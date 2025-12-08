«Ты неаккуратная»: боец ММА сломал жене нос из-за недостаточно чистой раковины

Эльвира и Андрей познакомились в мае и поженились уже через два месяца. Недавно женщина оказалась в больнице со сломанным носом. По словам жительницы Омска, муж, который является бойцом ММА, отрабатывал удары на ней, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Впервые Андрей поднял руку на супругу уже во время медового месяца в Египте. Тогда она не захотела спать, а муж схватил женщину за волосы и силой приволок в отельный номер. Позже стало понятно, что он будет избивать Эльвиру за любую бытовую провинностью, например, плохо помытую душевую кабину.

Последней каплей стал инцидент, который произошел 22 ноября. Андрей вернулся с работы и заметил, по его мнению, плохо вымытую духовку. Он накричал на жену и потребовал, чтобы после его возвращения с тренировки духовка блестела. Он вернулся домой с цветами, извинился, но затем заметил остатки чистящего порошка в раковине.

«Из-за этого Андрей очень сильно взбесился, вышел из себя. Он начал кричать, что эта раковина стоит 90 тысяч, почему ты такая неаккуратная. После этого он начал меня избивать», — рассказала Эльвира.

Ей пришлось обратиться в больницу. Женщину госпитализировали и диагностировали закрытый перелом носа. В полиции Андрей заявил, что не трогал супругу. Теперь она планирует сделать экспертизу и подать в суд на агрессора, который отрабатывал на ней удары.

«Человек не пытался со мной связаться и хоть как-то принести извинения, и, самое обидное, он даже не интересовал моим состоянием», — добавила она.

