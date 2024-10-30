«Ты конченая?»: В Уфе всем автобусом задерживали метательниц шампанского

В Уфе полицейские задержали двух молодых девушек, которые бросили бутылку шампанского в окно автобуса и устроили разборки. На кадрах также видно, как одна из злоумышленниц выпрыгивает в окно транспорта и продолжает буянить, сообщает SHOT .

Ситуация произошла утром 30 октября. Дамы гуляли с шампанским по улице Цюрупы и в один момент бросили бутылку в окно автобуса. После этого девушки хотели сбежать, но их поймали свидетели и поместили в автобус.

В салоне дамы продолжили вести себя вызывающе, а одна из них даже выпрыгнула в открытое окно и продолжила конфликт на улице.

По итогу обеих нарушительниц увезли в полицию. Во время задержания Росгвардией одна из девушек показывала в камеру средний палец.