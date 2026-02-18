«Ты че, пес?»: в Екатеринбурге водители устроили драматические разборки на дороге

В Екатеринбурге водители устроили разборки прямо на проезжей части из-за неудачного маневра одного из мужчин, сообщает Е1.RU .

Инцидент произошел возле ТРЦ «Радуга-парк». Конфликт начался после того, как водитель Renault Logan решил подрезать автомобиль, двигавшийся слева. Когда водитель кроссовера Haval ответил тем же, сопровождая действия фразой «Ты че, пес?», первый водитель вышел из себя и направился к нему, чтобы выразить свое недовольство.

На кадрах с видеорегистратора видно, как на светофоре между водителями начинается словесная перепалка. Затем водитель китайского паркетника пытается уехать, но его оппонент неожиданно прыгает на капот и трижды бьет по нему кулаком.

Водитель китайской иномарки, которая всего неделю назад выехала из автосалона, написал заявление в полицию. Мужчина намерен возместить ущерб за царапины на капоте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.