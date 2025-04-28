«Твоя жена одета открыто»: конфликт с мачете произошел из-за девушки в Балашихе

Конфликт между мужчинами из-за слов в адрес девушки завязался в подмосковной Балашихе. Один из участников достал мачете и начал замахиваться на семейную пару, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел накануне вечером у многоэтажки на улице Бояринова.

На опубликованных кадрах видно, как у подъезда разговаривают трое мужчин. За одним из них стоит девушка, которая держит на поводке двух собак. Затем подбегает четвертый мужчина с мачете и начинает кричать, размахивая холодным оружием.

«Пацаны смелые, когда они в лицо говорят: „Я хочу вы****ь твою жену“. Вот это смелые. Моя жена порядочная армянская женщина», — заявил мужчина в ответ на претензии в его адрес.

При этом группа нападавших заявила, что его супруга была в «очень открытой и привлекательной одежде». Далее словесная перепалка переросла в драку на детской площадке.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту случившегося.