Тушинский тоннель в Москве затопило
На Волоколамском шоссе в Москве затопило Тушинский тоннель, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».
На видео с места ЧП показано, что в тоннеле стоит вода, не видно трамвайных рельсов.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в сторону центра города на трассе образовался затор длиной более 2 км.
Как уточнили в столичном Дептрансе, на Волоколамском шоссе вместо трамваев № 6 запустили автобусы. Пассажиров призвали следить за объявлениями водителей.
