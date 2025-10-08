Тушинский тоннель в Москве затопило

сегодня в 16:31

На Волоколамском шоссе в Москве затопило Тушинский тоннель, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО» .

На видео с места ЧП показано, что в тоннеле стоит вода, не видно трамвайных рельсов.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в сторону центра города на трассе образовался затор длиной более 2 км.

Как уточнили в столичном Дептрансе, на Волоколамском шоссе вместо трамваев № 6 запустили автобусы. Пассажиров призвали следить за объявлениями водителей.

