Тушили 5 бригад: пожар вспыхнул на стройплощадке у кафе «Папа Вейдер» в Москве
Пожар произошел на стройплощадке в центре Москвы у кафе «Папа Вейдер»
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
5 августа огонь охватил строительную площадку, которая находится рядом с кафе-клубом «Папа Вейдер» в Большом Златоустинском переулке столицы, сообщает «Осторожно, Москва».
Стройплощадка расположена на заднем дворе заведения. Там разгорелся настолько сильный огонь, что к месту прибыли пять машин МЧС и сотрудники полиции. Точная площадь возгорания не называется.
Пожар удалось оперативно потушить. По предварительным данным, никто не пострадал.
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