Тушили 5 бригад: пожар вспыхнул на стройплощадке у кафе «Папа Вейдер» в Москве

Пожар произошел на стройплощадке в центре Москвы у кафе «Папа Вейдер»

5 августа огонь охватил строительную площадку, которая находится рядом с кафе-клубом «Папа Вейдер» в Большом Златоустинском переулке столицы, сообщает «Осторожно, Москва» .

Стройплощадка расположена на заднем дворе заведения. Там разгорелся настолько сильный огонь, что к месту прибыли пять машин МЧС и сотрудники полиции. Точная площадь возгорания не называется.

Пожар удалось оперативно потушить. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее молния подожгла частный дом в Люберцах. Огонь охватил часть строения.