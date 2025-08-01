Молния подожгла частный дом в Люберцах

В Подмосковье произошел второй пожар после удара молнии

В подмосковных Люберцах в дачном массиве «Заречное» молния попала в частный дом, вызвав возгорание, сообщают очевидцы.

На место происшествия оперативно прибыли расчеты МЧС, которые приступили к тушению пожара.

По предварительным данным, огонь охватил часть строения, но точная площадь возгорания пока не установлена. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее из-за удара молнии загорелся дом в Долгопрудном.