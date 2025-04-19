Турция может потребовать от «Азимута» возместить расходы из-за ЧП с самолетом

Подавшие в ЧП с лайнером «Азимута» подали коллективный иск, они ожидают публичных извинений и денежной компенсации, сообщает РИА Новости .

Инцидент с возгоранием самолета Sukhoi Superjet 100 произошел 24 ноября 2024 года. Лайнер летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. На борту находилось 79 человек. Никто не пострадал.

Адвокат Джандаш Гюрол представляет интересы нескольких пассажиров Superjet. Они обвиняют «Азимут» в мошенничестве и умышленной аварии. Авиакомпания ранее заявила, что лайнер не горел, там только воспламенилось топливо на бетоне, вытекшее из бака из-за его деформации в результате жесткой посадки.

«Истцы все еще надеются на компенсацию. О миллионе долларов речи не идет, но пассажиры рассчитывают на компенсацию после пережитого ими события, а также публичное извинение», — подчеркнул адвокат

Он уточнил, что дети нескольких истцов, которые были в этом самолете, до сих пор получают психологическую помощь.

По его словам, сейчас 12 истцов подписали иск, еще порядка 20 человек обратились с просьбой присоединиться к нему. Некоторые пострадавшие живут в Великобритании, у них есть проблемы с оформлением документов.

Иск юристы подали в отношении стамбульского представительства «Азимута» и центрального офиса компании в России, а еще против капитана лайнера и второго пилота. Они потребовали возбудить уголовное дело по статьям уголовного кодекса Турции об умышленном создании угрозы общественной безопасности, нарушении правил транспорта и нанесении телесных повреждений.

Также подан и второй иск. В нем говорится о мошенничестве для получения страховых выплат и умышленном поджоге.