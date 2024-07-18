Туристы оставили жителей Сочи без бензина

SHOT: в Сочи из-за туристов на заправках начались проблемы с топливом

Большой поток туристов оставил жителей Сочи без бензина. Местным жителям нечем заправлять свои автомобили, чтобы добраться до работы, сообщает SHOT .

С начала летнего сезона поток туристов в Сочи вырос на 30%. В связи с этим на городских заправках начались проблемы с топливом. Так, в Лазаревском не работают АЗС «Лукойла», «Роснефти» и ТНК. Уже двое суток наблюдаются проблемы с Аи-95, а вчера кончился и Аи-92. Горожане вынуждены ездить на заправки в Якорную Щель.

По словам сотрудников АЗС, огромный поток автопутешественников опустошает местные заправки по пути в Адлер.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в текущем году туристический поток в Сочи вырос на треть.