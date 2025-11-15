Туристы из-за метели застряли в Мурманской области перед поездкой к китам

Из-за сильного снегопада и метели более 10 туристов, в том числе иностранные граждане, не смогли отправиться на запланированную экскурсию к китам в Мурманской области. Группа путешественников показала на видео, что порывы ветра настолько сильные, что взрослым людям едва удается устоять, сообщает SHOT .

Группа туристов прибыла в поселок Териберка, откуда должен был состояться выход в море для наблюдения за китами и северным сиянием. Цена подобной морской прогулки из Мурманска начинается от 10 тысяч рублей. Однако из-за неблагоприятных погодных условий посадка на паром оказалась невозможной.

Путешественников разместили в гостевых домах, где в настоящий момент отсутствует электроснабжение. Некоторым туристам повезло больше, и они смогли разместиться в местной гостинице.

На одном из опубликованных кадрах видно, как девушка, стоявшая на льду, не справлялась с порывами ветра, которые двигали ее по скользкой поверхности.

«Пока! Мы тебя потом заберем, внизу, в Мурманске. Весной!» — за кадром сквозь смех прокричал автор видео, где девушка пыталась устоять на льду.

После этого один из мужчин подошел к девушке и помог ей добраться до остальной группы, которая аккуратно поднималась по лестнице.

В настоящее время туристы ждут улучшения погодных условий. Движение по дороге в направлении Мурманска временно приостановлено.

