Туристов из РФ ограбили на 1 млн рублей в Италии сразу после предложения

Туристов из Санкт-Петербурга ограбили в Италии на один млн рублей сразу после предложения руки и сердца. Правоохранители не захотели помогать россиянам, поскольку у них выходной, сообщает SHOT .

Петербуржцы Яна и Артем поехали путешествовать по Италии. Однажды они отправились гулять по Пизе. Личные вещи оставили во взятой в аренду машине в центре города.

После предложения руки и сердца пара отправилась ужинать. Затем вернулась к машине и увидела, что стекло разбито.

У петербуржцев украли все их вещи. Среди них было четыре чемодана, наушники, ноутбуки, фотоаппарат и иная дорогостоящая техника.

Яна и Артем пошли в полицию писать заявление. Однако в ночь, когда случился грабеж, правоохранители не работали. На следующей день было воскресенье. В этот день полицейские в Пизе тоже отдыхают.

Домой жители РФ вернулись с паспортами, телефонами, а также помолвочным кольцом.