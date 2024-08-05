Туристка выжила после сильнейшего разряда молнии в Челябинске

Туристка пережила удар молнии на озерах в Челябинске. Мощнейший разряд вошел женщине в плечо и вышел через ногу, сообщает SHOT.

По словам медиков, то, что туристка очнулась после комы, является настоящим чудом. Супруг пострадавшей рассказал, что его жена из Екатеринбурга поехала с подружками в Миасс, 19 июля они отдыхали на Золотом пляже на озере Тургояк, когда начался сильный дождь.

Женщина не успела спрятаться, удар молнии повалил ее на землю. Без сознания пострадавшую доставили в реанимацию.

Сначала прогнозы были неутешительными, но сейчас Анастасию уже перевезли на лечение в Екатеринбург.