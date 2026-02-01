Туристка сломала руку после прыжка с остановившегося подъемника в Подмосковье

22-летняя девушка из Рязани сломала руку после прыжка с подъемника в подмосковном горнолыжном курорте Степаново, после приземления в сугроб ей потребовалась медпомощь, сообщает Mash .

31 января около 50 человек оказались в затруднительном положении из-за остановки канатной дороги в Степанове. Температура была минус 17 градусов, отдыхающие не могли сами выбраться.

Вместе с подругой туристка отправилась кататься в Степаново. Отдых складывался хорошо до момента остановки подъемника из-за неисправности. Девушки просидели на морозе около часа, а потом решили спрыгнуть с высоты 4 м.

Подруга приземлилась удачно, а вот рязанке после падения медики диагностировали закрытый перелом лучевой кости руки.

