Турист из РФ получил 25 лет тюрьмы в Таиланде за убийство экс-парня возлюбленной

Трагедия произошла в Паттайе. Туда отдыхать приехали пары из Иркутска — Денис и Маша, Миша и Лена. Все они давно были знакомы. При этом недавно Маша ушла от Миши к Денису, который оставил Лену ради новой возлюбленной. А расставание с бывшими сблизило Мишу с Леной, тогда молодые люди начали встречаться.

Морской воздух Таиланда окутал разум экс-влюбленных Миши и Маши и между ними вновь вспыхнули чувства, и один из вечеров они решили провести вместе.

Денис такого развития событий не оценил — он взял нож и пырнул Мишу во время прогулки с бывшей.

Сначала тайский суд хотел приговорить мужчину к пожизненному сроку, но ревность посчитали в качестве смягчающего фактора и позволила уменьшить срок до 25 лет.

