Турецкая разведка помогла предотвратить теракт в столице после «Крокуса»

Разведка Турции предупредила Россию и помогла стране с предотвращением второго теракта в столице после атаки на КЦ «Крокус Сити Холл», сообщает РБК .

По данным газеты Hurriyet, ячейка «Исламского государства»* «Вилаят Хорасан» планировала провести теракт на территории торгового центра. О предстоящей атаке в показаниях рассказали задержанные члены организации.

22 марта террористы ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и начали расстреливать пришедших на выступление группы «Пикник» людей, а затем подожгли помещение. В результате трагедии погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте концертного зала «Крокус сити холл», где 22 марта произошел теракт, могут создать памятный сквер.

«Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность», — сказал глава региона.

*Признано террористической организацией и запрещено в России.