На пляжах Подмосковья побывало более 1,3 млн человек с начала сезона

С 15 мая текущего года пляжи в городских округах Московской области посетили более 1,3 млн человек. Такие данные сообщили в министерстве благоустройства Московской области, отметив, что для комфортного отдыха жителей и гостей региона в летний сезон функционируют более 164 пляжей и пляжных зон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пляжи расположены в разнообразных природных локациях. В парках региона оборудованы 24 пляжа, среди которых выделяется пляж Сенеж в Солнечногорске. На водохранилищах находятся 12 пляжей, например, пляж «Ильинский» в Можайске. На реках расположено 63 пляжа, включая популярный пляж Синичка в Красногорске. Кроме того, 65 пляжей находятся на озерах и карьерах, таких как Голубое озеро в Луховицах.

Самым посещаемым пляжем в этом сезоне стал пляж «Волкуша» в Лыткарино — его с начала сезона посетило более 140 тысяч человек. На втором месте по популярности находится Большой Дзержинский карьер в Люберцах с 73,5 тыс. посетителей. Третью позицию занимает Живописная бухта в Красногорске с 65 тысячами гостей. Далее следуют пляж Сенеж в Солнечногорске с 48 тысячами посетителей и набережная реки Коломенка в Коломне, которую посетили около 41 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.