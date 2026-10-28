Тульская бабушка отдала мошенникам 7,4 млн рублей

Мошенник под видом сотрудника «Госуслуг» и правоохранительных органов выманил у 66-летней жительницы поселка Дубна Тульской области 7,4 млн рублей, сообщает телеканал «Первый Тульский» .

Злоумышленник общался с женщиной несколько дней по телефону и через приложение для видеоконференций. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

По данным пресс-службы областного управления МВД России, за последние сутки в регионе зарегистрировали четыре случая телефонного мошенничества. Пострадавшим от 23 до 66 лет. Общий ущерб превысил 7,5 млн рублей, крупнейшую сумму потеряла жительница Дубны.

Полиция призвала жителей не доверять незнакомцам, которые звонят под видом представителей государственных служб.

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