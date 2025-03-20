В Московской области задержан «известный в прошлом цыганский барон», которого подозревают в убийстве человека в 2009 году, утверждает «МК: срочные новости» . По его данным, 16 лет назад фигурант застрелил «раменского бандита», у которого занимал деньги.

В 2009 году подозреваемый одолжил у мужчины 600 000 рублей, однако не вернул долг. Когда последний пришел домой к знакомому, тот связал его, поместил в багажник его же машины, вывез в лес и застрелил. После расправы цыганский барон спрятал труп.

Некоторые люди знали о причастности цыгана к убийству, однако боялись давать на него показания, добавляет издание. Сейчас мужчине 60 лет.

Пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью сообщала, что в Раменском задержали местного жителя за убийство в июне 2009 года. По версии следствия, тогда мужчина застрелил знакомого в грудь недалеко от поселка Родники Раменского района.

Следком подтвердил, что подозреваемому 60 лет. Человеку, убийство которого инкриминируют местному жителю, он должен был 600 000 рублей.

Задержанному планируют предъявить обвинения и избрать меру пресечения.