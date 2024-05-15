Цыгане жарили шашлыки около могил нижегородцев

В Сети появилось видео, на котором изображены цыгане, жарящие шашлыки на одном из кладбищ Нижнего Новгорода. По словам председателя местной региональной общественной организации «Цыганский культурный центр» Елены Лазаренко, праздник на кладбище при посещении могил родственников — это цыганский обычай, сообщает ИА «Время Н» .

Ранее по соцсетям разошлось видео, на котором цыгане готовили мясо радом с могилами. По словам общественницы, вероятно, кадры были сняты на Стригинском кладбище, поскольку там больше богатых могил.

«Они же не оскверняют чужие памятники. Люди пришли, чтобы со своими умершими справить этот праздник», — прокомментировала видео Лазаренко.

Раз в год цыгане приходят на кладбище посетить своих умерших близких, где традиционно начинают жарить шашлыки. По словам главы организации, таким образом представители кочевого народа показывают любовь к своим покойным родственником и стараются их порадовать.