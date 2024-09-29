Цыгане сделали рабом ветерана СВО на ферме под Тулой
Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори
Ветеран СВО попал в трудовое рабство к цыганам в поселке Ровно Тульской области. Они забрали у мужчины паспорт, били и заставляли его собирать яблоки, сообщает aif.ru.
Как выяснилось, Александр (имя изменено-ред.) закончил контракт, получил зарплату и поехал из зоны СВО в Москву, чтобы посмотреть столицу. Там он встретил новых знакомых, которые предложили ему заработать легкие деньги на непыльной работе — разгружать машины с фруктами.
Когда мужчина согласился, у него отняли паспорт и увезли в Тульскую область в поселок Ровно. Бывшего бойца заставили написать расписку о том, что он добровольно согласился работать.
В итоге обманутый мужчина вместе с еще девятью заложниками собирал яблоки на ферме. Если кто-то отказывался — его жестоко били.
Одному из невольников удалось позвонить своей супруге, которая связалась с волонтерами движения против рабства «Альтернатива». После этого в поселок нагрянули силовики, которые освободили всех заложников и задержали цыганских рабовладельцев.
Возбуждено уголовное дело, идет следствие.