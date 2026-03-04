Циничное мошенничество: соседка расплатилась фантиками со слепой женщиной

Жительницу города Серов осудили за циничное мошенничество. Она заняла у пожилой незрячей соседки 40 тысяч рублей, а когда пришло время расплачиваться, отдала ей фантики вместо денег, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в конце октября прошлого года. Женщина вручила соседке муляжи пятитысячных купюр, которые достала из игрушки. Пенсионерка не смогла отличить подделку из-за плохого зрения.

Все же правда вскрылась, в отношении обманщицы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ее признали виновной и назначили 200 часов обязательных работ. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и обязал вернуть ей 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в преддверии 8 Марта мошенники запускают сайты-клоны цветочных магазинов и рассылают фальшивые поздравления со ссылками на вредоносные ресурсы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.