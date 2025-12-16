сегодня в 20:31

Центральный аппарат СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцове

Центральный аппарат СК России поставил на контроль расследование уголовного дела по факту нападения девятиклассника на школу в подмосковном Одинцове, сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник утром подросток ворвался в Успенскую школу в Одинцове, ранил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик, а после зарезал 11-летнего мальчика. Пострадавшего охранника госпитализировали. Нападавшего 15-летнего подростка задержали.

По факту нападения на учеников подмосковной школы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (подготовка к убийству).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил привлечь опытных экспертов и криминалистов к расследованию уголовного дела. Следователи продолжают работу на месте происшествия. В ходе допроса задержанный дал признательные показания.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву предоставить доклад о ходе расследовании дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.