ЦАХАЛ дважды атаковал миротворцев в Ливане

сегодня в 03:34

Миротворцы из состава временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) дважды за сутки подверглись нападению со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает ТАСС .

Миротворцы ООН подверглись нападениям в районе населенного пункта Бастарра и в деревне Кфар-Шуба.

«Мы вновь призываем ЦАХАЛ прекратить агрессивное поведение и нападения на миротворцев, работающих в интересах мира и стабильности вдоль „голубой линии“, — говорится в заявлении ВСООНЛ.

Ранее в ответ на нападение на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в южной части сектора Газа израильские ВВС нанесли удары с воздуха по городу Рафах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.