ЦАХАЛ атаковал юг Ливана
Израиль нанес авиаудары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана, пишет газета «Известия».
«ВВС Израиля нанесли удары по объектам „Хезболлы“, включая инфраструктуру террористов и военные сооружения», — говорится в сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
При атаке был уничтожен боец «Хезболлы», уточняется в сообщении.
Ранее ряд мировых авиакомпаний приостановили рейсы в Ливан из-за возможной эскалации на Ближнем Востоке. США и Великобритания призвали своих граждан срочно покинуть страну.