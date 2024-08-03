ЦАХАЛ атаковал юг Ливана

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Израиль нанес авиаудары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана, пишет газета « Известия ».

«ВВС Израиля нанесли удары по объектам „Хезболлы“, включая инфраструктуру террористов и военные сооружения», — говорится в сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

При атаке был уничтожен боец «Хезболлы», уточняется в сообщении.

Ранее ряд мировых авиакомпаний приостановили рейсы в Ливан из-за возможной эскалации на Ближнем Востоке. США и Великобритания призвали своих граждан срочно покинуть страну.