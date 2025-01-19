Труп женщины нашли в припаркованной машине в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте в одном из припаркованных автомобилей нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. За ходом установления всех обстоятельств случившегося следит прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства .

Предварительно известно, что женщина погибла от действий мужчины 1994 года рождения. По данным следствия, злоумышленник нанес потерпевшей ножевые ранения во время совместного распития алкоголя.

Женщина погибла от полученных травм на месте. Ее тело нашли в одной из припаркованных во дворе машин. Что стало причиной конфликта собутыльников, выясняется.

Работу правоохранительных органов контролирует Дорогомиловская межрайонная прокуратура, которая также следит за тем, чтобы злоумышленника привлекли к ответственности за содеянное.