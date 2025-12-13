Труп пассажира с признаками удушения обнаружили в туалете самолета Абакан-Москва
Фото - © Anna Zvereva/Wikipedia.org
Труп пассажира с признаками асфиксии нашли в уборной самолета, который летел из Абакана в Республике Хакасии в Москву. Неподалеку были найдены шнурки от обуви, сообщает Mash.
Тело 30-летнего мужчины нашли 13 декабря около 07:50 — за 20 минут до посадки в Домодедове. Спасти пострадавшего не вышло.
На место происшествия приехали врачи. Выяснилось, что мужчина умер от удушения.
Затем сотрудники служб вынесли труп. Остальным 170 пассажирам пришлось ждать высадки примерно 30 минут.
