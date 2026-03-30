Труп нашли возле детской площадки в Новой Москве

В столичном Троицке люди обнаружили страшную находку на детской площадке — там утром был найден труп, сообщает Telegram-канал «Новая Москва / ТиНАО» .

Инцидент произошел на Школьной улице. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

На одном из видео запечатлено, как рядом с детской площадкой стоят машины скорой помощи. Медики работают на месте, разговаривают с очевидцами. Также в кадре можно заметить детей.

На еще одном опубликованном кадре изображен труп, который накрыт брезентом. Он лежит напротив детской качели, но за ограждением. Судя по фото, территория вокруг места происшествия оцеплена.

Ранее труп человека обнаружили в туалете электрички в Наро-Фоминском округе. Тело нашли в головном вагоне поезда 6201 Москва-Киевская — Кресты ЭД4М-0043.

