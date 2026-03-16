Труп нашли в вагоне аэроэкспресса в Москве

На МЦД-1 произошел сбой в движении поездов из-за трупа в аэроэкспрессе. Об этом сообщает « Подслушано электрички Москвы ».

«На Белорусской стоит аэроэкспресс. С пассажиром что-то случилось», — рассказал очевидец.

В аэроэкспрессе 6015 во время прибытия на конечную станцию нашли труп человека в одном из вагонов. Поезд стоял на месте и ждал прибытия полицейских.

На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи. Из-за инцидента некоторые поезда отменили. Другие задерживаются на срок до 40 минут.

