Труп нашла мать: 17-летняя выпускница убила себя в Челябинске

17-летняя школьница покончила с собой в Челябинске

В Челябинске 17-летняя девушка покончила с собой, труп дочери нашла ее мама, сообщает 74.ru .

По данным источника, семья благополучная и на каких-либо учетах не состояла. Выпускница училась в одном из лицеев, в этом году заканчивала 11 класс и должна была сдавать ЕГЭ, после чего готовилась поступать в вуз.

Неизвестно, что именно стало причиной суицида. В этом вопросе сейчас разбираются правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

Ранее в Великобритании 16-летний ученик частной школы покончил с собой на следующий день после переписки с нейросетью ChatGPT о способах суицида.

