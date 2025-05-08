Труп фотомодели из Замбии Нокса нашли в съемной квартире в Москве

Труп мужчины-фотомодели из Замбии Силавве Нокса обнаружили в съемной квартире в центре Москвы. Тело на протяжении нескольких дней лежало в душевой кабине, сообщает SHOT .

Ноксу было 27 лет. В МВД обратилась коллега мужчины по модельному бизнесу. Парень на протяжении нескольких дней не выходил на связь и не приходил на работу.

В Сеть Нокс в последний раз заходил в конце апреля. На следующий день после обращения полицейские пришли к мужчине домой вместе с хозяйкой, но дверь он не открыл.

Тогда сотрудники МЧС вместе с полицейскими произвели вскрытие квартиры. В душевой кабине они обнаружили труп Нокса в одежде.

На протяжении последних нескольких лет мужчина преподавал английский язык и снимался для фотосессий. У Нокса был сахарный диабет. Правоохранители выясняют, по какой причине он умер.