сегодня в 17:19

Труп человека обнаружили под окнами жилого дома в Люберцах

На улице Кирова в Люберцах обнаружили труп человека. Он лежал под окнами жилого дома, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

На опубликованных кадрах видно, что тело лежит между автомобилями. Непонятно, мужчина это или женщина.

Пока подробностей о произошедшем нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее тело новорожденного обнаружили в квартире жилого дома в Новой Москве. По данному факту начата доследственная проверка.

