Труп человека обнаружили под окнами жилого дома в Люберцах
Фото - © Фотобанк Лори
На улице Кирова в Люберцах обнаружили труп человека. Он лежал под окнами жилого дома, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
На опубликованных кадрах видно, что тело лежит между автомобилями. Непонятно, мужчина это или женщина.
Пока подробностей о произошедшем нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее тело новорожденного обнаружили в квартире жилого дома в Новой Москве. По данному факту начата доследственная проверка.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.