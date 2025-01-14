Трос чуть не отрезал голову пассажирке снегохода на Урале

На Урале семья на снегоходе врезалась в натянутый стальной трос. Одна из пассажирок едва не лишилась головы, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел в Верх-Нейвинском 7 января вечером. Семья в составе мужа, жены и ребенка отправилась на прогулку на снегоходах к скалам Семь Братьев. Возвращаться им пришлось уже в темноте.

Они ехали по лесу, свернув к дороге на окраине. Было темно, из-за чего семья не заметила натянутый впереди стальной трос. Спереди на снегоходе сидел глава семейства, его от смерти спасло лобовое стекло.

Супруге мужчины не повезло сильнее, так как она сидела сзади, чуть выше. Трос рассек ей лицо, едва не лишив головы. Семья экстренно обратилась в больницу.

Муж пострадавшей отмечает, что никаких табличек, светоотражающих элементов или знаков он не видел. Мужчина винит тех, кто натянул трос, в создании опасной ситуации. В полиции Невьянска проверяют инцидент, произошедший с семьей.

Директор спортивной школы им. В. Зимина Геннадий Хазиев отметил, что трос разместили специально, чтобы по тому участку лыжной трассы не ездили люди на снегоходах, которые разбивают лыжню, несмотря на запрет. Мужчина добавил, что на трос повесили сигнальную ленту.

Ранее в Карелии под лед провалились шесть снегоходов. 11 человек, в том числе трое детей, выбрались на лед самостоятельно.