Трогает за волосы и плечи: мужчина достает девушек у Финансового университета

Неизвестный 2 года пристает к девушкам рядом с Финансовым университетом в Москве

Студенток столичного Финансового университета уже два года преследует неизвестный. Он подходит к ним рядом с вузом и пытается потрогать за волосы, руки, плечи, сообщает « Подъем ».

Из-за инцидентов к университету отправят патрули полиции. Неизвестного нередко встречают на Ленинградском проспекте рядом со станцией московского метро «Аэропорт».

Одна из студенток поделилась, что мужчина пристает к девушкам на протяжении не менее двух лет. Он подходит к студенткам, дотрагивается до их волос, талии, плеч или спины. Периодически произносит странные фразы — подбадривает, желает удачи на парах или хорошего дня.

Многие девушки начинают кричать после того, как к ним подходит мужчина. Тогда он быстро уходит.

При этом девушки встречают мужчину рядом с Финансовым университетом в разное время.

«Он пугливый очень, убегает, когда пытаешься его сфоткать или побежать за ним», — поделилась другая студентка.

В пресс-службе Финансового университета рассказали, что учреждение попросило помощи у полицейских. Об инцидентах сообщили участковому. Патрульным отправили информацию. Они будут дежурить рядом с Финансовым университетом.

