Трое в реанимации: в Геленджике произошло массовое отравление грибников

В Геленджике зафиксированы случаи массового отравления, связанные с употреблением сезонных рыжиков и опят. В городе забили тревогу: опасные грибы, растущие в окрестных лесах, может собрать еще множество людей, сообщает «Царьград» .

Из Геленджика поступают сообщения о массовом отравлении рыжиками и опятами. Более 10 человек уже пострадали, трое из них находятся в реанимации.

У большинства пациентов наблюдаются признаки недостаточности почек и печени. Среди них есть беременная женщина и 77-летний пенсионер. Пострадавшие с радостью встретили начало грибного сезона, собрали рыжики и опята, приготовили их и съели, после чего были госпитализированы.

Выяснилось, что они употребили в пищу ядовитые виды грибов, которые напоминают известные съедобные. В то время как медики ведут борьбу за жизни пострадавших, в лесах возле города продолжается тихая охота — за грибами выходят сотни людей, среди которых немало новичков.