Трое рыбаков сгорели заживо в машине в лесу в Югре
У реки в 5 км от поселка Ягодный в Югре нашли сгоревший автомобиль с телами трех местных жителей, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по ХМАО — Югре.
Трупы обнаружили 8 мая при тушении лесного пожара.
Погибшие мужчины приехали на рыбалку, они использовали автомобиль для ночлега. Предварительно, причиной возгорания могло быть неосторожное использование рыбаками газовой горелки, находившейся в машине.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По делу проходят следственные действия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
Ранее мать и четверо детей сгорели заживо в селе Ленском Свердловской области.
