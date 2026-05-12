сегодня в 14:44

Трое рыбаков сгорели заживо в машине в лесу в Югре

У реки в 5 км от поселка Ягодный в Югре нашли сгоревший автомобиль с телами трех местных жителей, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по ХМАО — Югре.

Трупы обнаружили 8 мая при тушении лесного пожара.

Погибшие мужчины приехали на рыбалку, они использовали автомобиль для ночлега. Предварительно, причиной возгорания могло быть неосторожное использование рыбаками газовой горелки, находившейся в машине.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По делу проходят следственные действия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее мать и четверо детей сгорели заживо в селе Ленском Свердловской области.

