Трое детей выпали с аттракциона в парке Краснодарского края

сегодня в 19:30

Мальчик получил перелом ребер во время сбоя на аттракционе в Ейске

Трое детей выпали с аттракциона во время катания в парке Краснодарского края, сообщает SHOT .

Мальчик и две девочки пошли кататься на аттракционах «Лавица» в Ейске. Однако через несколько секунд после начала катания у аттракциона отлетело удерживающее устройство, за которое руками держались школьники.

Детей начало бросать на аттракционе из стороны в сторону.

В результате произошедшего мальчик получил перелом ребер и был госпитализирован, у девочек - небольшие травмы.