Трое детей выпали с аттракциона в парке Краснодарского края
Мальчик получил перелом ребер во время сбоя на аттракционе в Ейске
0:10
Трое детей выпали с аттракциона во время катания в парке Краснодарского края, сообщает SHOT.
Мальчик и две девочки пошли кататься на аттракционах «Лавица» в Ейске. Однако через несколько секунд после начала катания у аттракциона отлетело удерживающее устройство, за которое руками держались школьники.
Детей начало бросать на аттракционе из стороны в сторону.
В результате произошедшего мальчик получил перелом ребер и был госпитализирован, у девочек - небольшие травмы.