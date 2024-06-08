Трое детей пострадали в дорожной аварии в Домодедове

На 33 км трассы М-4 «Дон» в городском округе Домодедово произошла дорожная авария с участием трех машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

ДТП произошло в 22:40 7 июня.

Предварительно, водитель на Toyota не справился с управлением и врезался в два автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП трое детей были доставлены в больницу, у них диагностировали телесные повреждения.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции занимаются установлением всех обстоятельств аварии. Начата проверка, по итогам которой планируется принять решение в установленном законом порядке.