Трижды переносили рейс: около 200 россиян застряли в аэропорту Пхукета

Около 200 туристов из России застряли в аэропорту Пхукета

Порядка 200 человек застряли в аэропорту Пхукета, они уже девятый час не могут улететь в Москву рейсом Azur Air, сообщает Mash .

Самолет должен был вылететь в РФ в субботу в 12:50 по местному времени. Но рейс три раза переносили.

Пассажиры ждут вылета в аэропорту с утра. Горячего питания им не предоставили. Как рассказали туристы, на горячей линии Azur Air их перенаправляют в турагентства.

По последней информации, вылет снова отложили, уже на 07:40 по местному времени. По поводу отелей для отдыха путешественникам ничего не известно.

Аналогичная ситуация у Azur Air наблюдалась и 11 апреля. Их рейс Сочи — Пхукет вылетел только после 20-часовой задержки, а в итоге вернулся в аэропорт Сочи. Пассажиров пересадили на другой лайнер. Получается, что они отправились на отдых спустя 38 часов.