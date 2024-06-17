Три украинских дрона уничтожили над Липецкой областью

Средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Липецкой областью. Помимо этого, два беспилотника уничтожили над Воронежской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также один БПЛА сбили над Белгородской областью. Все дроны уничтожили за ночь 17 июня.

Спецоперация ВС РФ началась 24 февраля 2022 года. За это время было ликвидировано около 25,8 тыс. дронов противника.

Сейчас ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.